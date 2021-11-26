親哥哥抽中了妹妹簽售會的後續：ASTRO文彬絕對是寵妹狂魔～♥

愛豆哥哥幸運抽到愛豆妹妹的簽名會機會，這件事還有後續。

MYSTIC Story首個女團Billlie終於正式出道了，6位成員中MOON SUA（文秀雅）是比較受到關注的一位，不僅是因為早在2015年就以YG練習生的身份出演了《Unpretty Rapstar2》，實力獲得認可，還因為她是ASTRO成員文彬的妹妹。為了表達對親妹妹的支持，文彬還參與了簽售會抽獎，特別幸運地中籤了 。

沒想到事情過去了多日，竟然被網友們追到了後續。有粉絲問MOON SUA知不知道哥哥中獎，MOON SUA表示在簽名會上見到哥哥了，因為自己沒有手機，還和哥哥一樣都住公司宿舍，兩人已經好久沒見面了。像這樣在工作場合遇到哥哥，也非常開心。



文彬和MOON SUA只相差一歲，從小關係就很親密。之前文彬生病暫停活動時曾在SNS上留言說ASTRO和粉絲是他的所有和全部，MOON SUA就回復說「哥哥，你是我們全家的所有和全部」。要說文彬的第一迷妹，當屬MOON SUA了。文彬生日時候，街頭有他的廣告應援，MOON SUA特意前去拍照留念。據粉絲透露，文彬從2019年初開始就幾乎不再SNS上留言，唯一一次破例就是回復妹妹，MOON SUA祝賀「前輩」兩冠王，文彬問妹妹要不要來現場。隔空喊話的兩人超可愛。



愛豆圈裡相親相愛的親兄妹，終於在節目裡短暫同台了！希望兄妹倆一起在走花路！



투샷을 기다려온 글로벌 팬들을 위해 선물을 준비했다는 말에 문남매의 다른 반응



빈:

수아:#문빈 #문수아 pic.twitter.com/s2fYRrtzsx — 달빈달빈 (@dalbinX2) November 17, 2021

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