「Wooga Family宗旨：多忙都要挺好友～」BTS防彈少年團V為崔宇植新劇《那年我們》演唱OST！

好兄弟就是一路挺你到底！

韓娛圈最出名的死黨團之一就是由演員朴敘俊、崔宇植、朴炯植和世界豆防彈少年團 V、歌手Peakboy組成的「Wooga Family」。這次V再一次展現了義氣，即使最近忙到飛起，也從行程中擠出時間為崔宇植的新劇《那年我們》演唱OST。該劇是崔宇植和金多美攜手主演的漫改劇，講述了學生時期相識交往，成年後重逢的羅曼史。死黨擔任男一號，作為好友的V必須要出一份力，積極參與OST演唱。



朴敘俊、崔宇植等幾個好兄弟經常一起旅行、約飯、為對方的工作應援等。 這也不是他們第一次互相幫忙了，之前Peakboy推新曲，MV裡就有V和崔宇植，這陣容一點都不比電視劇差，流量、人氣、演技全都有了。Peakboy上一次綜藝節目，朴敘俊比本人還激動，甚至寫了長篇訊息發給好友。朴炯植入伍期間，另外幾個好兄弟集體出遊，他就特意把自己PS到了照片裡，雖然身體不能和好友一起玩，但靈魂卻要和死黨們同在。



「Wooga Family」成員在各自的領域乘勝前進的同時又保持著這樣溫暖的友情，太讓人羨慕了。

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