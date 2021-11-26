亲哥哥抽中了妹妹签售会的后续：ASTRO文彬绝对是宠妹狂魔～♥

爱豆哥哥幸运抽到爱豆妹妹的签名会机会，这件事还有后续。

MYSTIC Story首个女团Billlie终於正式出道了，6位成员中MOON SUA（文秀雅）是比较受到关注的一位，不仅是因为早在2015年就以YG练习生的身份出演了《Unpretty Rapstar2》，实力获得认可，还因为她是ASTRO成员文彬的妹妹。为了表达对亲妹妹的支持，文彬还参与了签售会抽奖，特别幸运地中签了 。

没想到事情过去了多日，竟然被网友们追到了后续。有粉丝问MOON SUA知不知道哥哥中奖，MOON SUA表示在签名会上见到哥哥了，因为自己没有手机，还和哥哥一样都住公司宿舍，两人已经好久没见面了。像这样在工作场合遇到哥哥，也非常开心。



文彬和MOON SUA只相差一岁，从小关系就很亲密。之前文彬生病暂停活动时曾在SNS上留言说ASTRO和粉丝是他的所有和全部，MOON SUA就回复说「哥哥，你是我们全家的所有和全部」。要说文彬的第一迷妹，当属MOON SUA了。文彬生日时候，街头有他的广告应援，MOON SUA特意前去拍照留念。据粉丝透露，文彬从2019年初开始就几乎不再SNS上留言，唯一一次破例就是回复妹妹，MOON SUA祝贺「前辈」两冠王，文彬问妹妹要不要来现场。隔空喊话的两人超可爱。



爱豆圈里相亲相爱的亲兄妹，终於在节目里短暂同台了！希望兄妹俩一起在走花路！



투샷을 기다려온 글로벌 팬들을 위해 선물을 준비했다는 말에 문남매의 다른 반응



빈:

수아:#문빈 #문수아 pic.twitter.com/s2fYRrtzsx — 달빈달빈 (@dalbinX2) November 17, 2021

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