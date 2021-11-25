河道權&利特等客串《酒鬼都市女人們》，明天就是第一季大結局了！

TVING劇集《酒鬼都市女人們》開播以來口碑爆棚，不僅宣布製作第二季，明晚的大結局還有三位獨特的客串嘉賓到來！

《酒鬼都市女人們》講述三個下班後總要喝上一杯酒，以喝酒作為人生信念的三十歲女子的故事，先後請來過金知碩、宋再臨等不少客串，明晚即將播出的第11和12集則將有演員河道權、Super Junior隊長利特和一位神秘人特別出演。

第11集預告片里暗示有人要做手術，新公開的劇照里河道權正是穿著手術服：



作為男主角崔始源的同隊隊友，利特的劇照是在錄影棚里拿著節目進行表，是否和李善彬飾演的綜藝節目企劃有關？



此外還有一個身份不明的驚喜客人，據說溫暖的眼神和氣質讓現場所有女生甚至男生都為之折服，讓人超好奇！







《酒鬼都市女人們》里的三個女生每次吵架都像再也不會見面一樣，但馬上就和解，辛苦的時候也是第一個跑到對方身邊給予安慰，溫暖的友情帶給人濃濃的療癒感。 劇集播出后TVING平臺付費會員新增了4倍多，在Youtube上公開的片段也很多超過100萬點擊量，近日更宣佈決定製作第二季，三位主演都在積極討論中。



明天是第一季大結局的日子，下午3點李善彬、韓善夥、鄭恩地和崔始源將通過TVING的Youtube頻道進行線上聚餐，與粉絲積極聊天。



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