MONSTA X民赫大方承認「熱戀7年中」！嚇暈粉絲XD

男團MONSTA X成員民赫大方承認戀情，粉絲不要怕，因為對象就是你們啊～

MONSTA X日前攜新曲《Rush Hour》回歸，成員們做客廣告節目《金英哲的POWER FM》做宣傳。2015年出道的他們一轉眼也是K-POP界的前輩了，7年裡在愛豆圈的摸爬滾打讓成員們老練不少，連綜藝感都被鍛煉出來了。 金英哲問：「作為出道7年的愛豆，是不是所有問題都能輕鬆解決？」 緊接著話鋒一轉，直指民赫「我們接到線報說民赫正在戀愛中！」



民赫聽到問題之後絲毫沒有慌張，大大方方承認說：「是的。」 沒想到這一回答反倒讓主持人吃驚了，沒有給金英哲任何反應的時間，民赫接著說道：「和MONBEBE們戀愛7年了。」李旼赫呀，不僅長得帥，還腦子轉得快、嘴甜，只是說話大喘氣真的嚇死粉絲了，還因為歐巴瞞著粉絲偷偷戀愛7年了呢！！

時隔5個月以新專輯《No Limit》回歸的MONSTA X希望通過本次活動展現他們的霸氣和自信。 本次 「製作人DOL三人幫」I.M、亨源、周憲的參與度十分突出，"值得信賴的表演"也是看點，增加了觀看舞台的趣味性。



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