MONSTA X民赫大方承认「热恋7年中」！吓晕粉丝XD

男团MONSTA X成员民赫大方承认恋情，粉丝不要怕，因为对象就是你们啊～

MONSTA X日前携新曲《Rush Hour》回归，成员们做客广告节目《金英哲的POWER FM》做宣传。2015年出道的他们一转眼也是K-POP界的前辈了，7年里在爱豆圈的摸爬滚打让成员们老练不少，连综艺感都被锻炼出来了。 金英哲问：「作为出道7年的爱豆，是不是所有问题都能轻松解决？」 紧接著话锋一转，直指民赫「我们接到线报说民赫正在恋爱中！」



民赫听到问题之后丝毫没有慌张，大大方方承认说：「是的。」 没想到这一回答反倒让主持人吃惊了，没有给金英哲任何反应的时间，民赫接著说道：「和MONBEBE们恋爱7年了。」李旼赫呀，不仅长得帅，还脑子转得快、嘴甜，只是说话大喘气真的吓死粉丝了，还因为欧巴瞒著粉丝偷偷恋爱7年了呢！！

时隔5个月以新专辑《No Limit》回归的MONSTA X希望通过本次活动展现他们的霸气和自信。 本次 「制作人DOL三人帮」I.M、亨源、周宪的参与度十分突出，"值得信赖的表演"也是看点，增加了观看舞台的趣味性。



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