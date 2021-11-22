孔劉＋裴斗娜＋李準主演《寧靜海》定檔於12/24共8集上線！製作人鄭雨盛開心曬自拍～

由鄭雨盛製作，並由孔劉、裴斗娜以及李準等演員共同演出的科幻大戲《寧靜海》即將於聖誕節12月24日全數上線，今日也公開了最新的視覺海報，而製作人鄭雨盛也在IG上公開孔劉與裴斗娜的開心自拍。

即將在聖誕夜透過Netflix公開的最新韓劇《寧靜海》，劇情描述2075年的未來，地球上的必須資源早已枯竭荒廢，一群精銳隊員們接到了特殊任務，必須前往被遺棄在月球的研究基地，所展開的故事。今日也正式公開了劇中飾演宋智安的裴斗娜獨自站在月球表面的主視覺海報，至今對人們來說依舊擁有神秘未知空間的月球上，隊員們即將展開一場探險，以及被遺棄的研究基地裡到底有什麼呢？是否還藏有更大的謎團？



《寧靜海》以宇宙為背景所展開無法預測的故事，本劇是改編自2014年第13屆Mise-en-scene短篇電影節中大獲好評的崔恆墉導演的同名短篇電影，而即將以電視劇系列方式呈現。演員鄭雨盛深深被這樣的故事所吸引，並表示作品中蘊含著閃閃發亮的構想，讓他希望能夠嘗試製作出屬於韓國人的科幻題材，所以相當早期就參與了製作，引發話題討論。

曾以《非常母親》獲得韓國電影評論家協會最佳劇本賞，《胡蘿蔔小姐》獲得青龍電影節劇本獎的朴銀嬌作家，讓《寧靜海》呈現更嶄新更有世界觀的元素，加上演員們包含了孔劉、裴斗娜以及李準等，令觀眾們更加因相信演技而看，他們冒著生命危險進行這個艱難的任務，將帶來什麼樣的衝擊？鄭雨盛也在今日發出搞笑合照，難得看見裴斗娜與孔劉也如此開心的表情，讓人期待全劇公開。



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