孔刘＋裴斗娜＋李准主演《宁静海》定档於12/24共8集上线！制作人郑雨盛开心晒自拍～

由郑雨盛制作，并由孔刘、裴斗娜以及李准等演员共同演出的科幻大戏《宁静海》即将於圣诞节12月24日全数上线，今日也公开了最新的视觉海报，而制作人郑雨盛也在IG上公开孔刘与裴斗娜的开心自拍。

即将在圣诞夜透过Netflix公开的最新韩剧《宁静海》，剧情描述2075年的未来，地球上的必须资源早已枯竭荒废，一群精锐队员们接到了特殊任务，必须前往被遗弃在月球的研究基地，所展开的故事。今日也正式公开了剧中饰演宋智安的裴斗娜独自站在月球表面的主视觉海报，至今对人们来说依旧拥有神秘未知空间的月球上，队员们即将展开一场探险，以及被遗弃的研究基地里到底有什么呢？是否还藏有更大的谜团？



《宁静海》以宇宙为背景所展开无法预测的故事，本剧是改编自2014年第13届Mise-en-scene短篇电影节中大获好评的崔恒墉导演的同名短篇电影，而即将以电视剧系列方式呈现。演员郑雨盛深深被这样的故事所吸引，并表示作品中蕴含著闪闪发亮的构想，让他希望能够尝试制作出属於韩国人的科幻题材，所以相当早期就参与了制作，引发话题讨论。

曾以《非常母亲》获得韩国电影评论家协会最佳剧本赏，《胡萝卜小姐》获得青龙电影节剧本奖的朴银娇作家，让《宁静海》呈现更崭新更有世界观的元素，加上演员们包含了孔刘、裴斗娜以及李准等，令观众们更加因相信演技而看，他们冒著生命危险进行这个艰难的任务，将带来什么样的冲击？郑雨盛也在今日发出搞笑合照，难得看见裴斗娜与孔刘也如此开心的表情，让人期待全剧公开。



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