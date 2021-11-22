【有片】《酒鬼都市女人們》李善彬狂飆髒話！1分16秒一鏡到底，開拍前後判若兩人XD

熱播韓劇《酒鬼都市女人們》公開拍攝花絮，李善彬無NG一鏡到底，展現扎實演技功底。

《酒鬼都市女人們》一經播出口碑爆棚，劇情圍繞著三位嗜酒如命的閨蜜展開，她們面對一群酒鬼，一杯又一杯，一杯又一杯...... 故事也隨著酒開始，並以酒結束。

日前劇組公開了第7集幕後花絮，李善彬（飾 安紹熙）大罵對韓善夥（飾 韓智妍）心懷不軌的朴英圭（飾 朴會長）。 因為是火爆的罵人戲，演對手戲的朴英圭又是大前輩，李善彬先向對方道歉，即使前輩說「我們是專業演員」，李善彬也無法直視對方，雙膝跪地，一再表達歉意。



隨著導演開拍的一聲令下，李善彬宛如角色上身，1分16秒的戲份一鏡到底，全程用方言飆髒話，絲毫沒有方才的恭敬和膽怯。 其實無論是戲外還是李善彬過往的角色，基本都是溫柔可人的形象，沒想到這次演起「潑婦罵街」的場景拿捏得如此到位，看呆了所有人。 李善彬為了這場戲足足準備了2周，整天將這段台詞掛在嘴邊，功夫不負有心人，一次就拍攝成功。



劇中鄭恩地、李善彬和韓善夥飾演了三個性格迥異的閨蜜，她們將「喝酒作為一天的結束」奉為人生信條。 三人借酒装瘋練的過程裡處處藏著處世智慧，並非單純地無厘頭式搞笑，很值得觀眾深思，也正是這種看似輕鬆搞笑實則充滿人生智慧的劇情吸引住了觀眾。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞