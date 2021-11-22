【有片】《酒鬼都市女人们》李善彬狂飙脏话！1分16秒一镜到底，开拍前后判若两人XD

热播韩剧《酒鬼都市女人们》公开拍摄花絮，李善彬无NG一镜到底，展现扎实演技功底。

《酒鬼都市女人们》一经播出口碑爆棚，剧情围绕著三位嗜酒如命的闺蜜展开，她们面对一群酒鬼，一杯又一杯，一杯又一杯...... 故事也随著酒开始，并以酒结束。

日前剧组公开了第7集幕后花絮，李善彬（饰 安绍熙）大骂对韩善伙（饰 韩智妍）心怀不轨的朴英圭（饰 朴会长）。 因为是火爆的骂人戏，演对手戏的朴英圭又是大前辈，李善彬先向对方道歉，即使前辈说「我们是专业演员」，李善彬也无法直视对方，双膝跪地，一再表达歉意。



随著导演开拍的一声令下，李善彬宛如角色上身，1分16秒的戏份一镜到底，全程用方言飙脏话，丝毫没有方才的恭敬和胆怯。 其实无论是戏外还是李善彬过往的角色，基本都是温柔可人的形象，没想到这次演起「泼妇骂街」的场景拿捏得如此到位，看呆了所有人。 李善彬为了这场戏足足准备了2周，整天将这段台词挂在嘴边，功夫不负有心人，一次就拍摄成功。



剧中郑恩地、李善彬和韩善伙饰演了三个性格迥异的闺蜜，她们将「喝酒作为一天的结束」奉为人生信条。 三人借酒装疯练的过程里处处藏著处世智慧，并非单纯地无厘头式搞笑，很值得观众深思，也正是这种看似轻松搞笑实则充满人生智慧的剧情吸引住了观众。



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