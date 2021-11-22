「YG勞模」WINNER宋旻浩近期行程忙翻天，物料多到看不過來！

MINO宋旻浩要不考慮出一個「時間管理」教程~XD

宋旻浩近期的露臉曝光度很高，包括綜藝、個人演唱會、個人專輯、電影、廣告等等。 首先他在熱播中的Mnet《Show Me The Money 10》擔任製作人，參與歌曲的製作和表演。





然後還擔任JTBC《Sing Again》第二季的評委，節目即將於12月6日播出。 本月參與多次錄製，有粉絲拍到上下班圖。



11月19日舉辦首次個人演唱會「YG PALM STAGE - 2021 MINO： MANIAC」，表演了26首歌，全程130分鐘，其中包括未公開新歌。 和特別嘉賓iKON BOBBY、WINNER姜昇潤合作表演舞台，反過來也擔任了姜昇潤21日個唱的表演嘉賓。











並且首次挑戰演技，出演Netflix電影《首爾大作戰》，以88年首爾奧運開幕式為故事背景的動作片，宋旻浩扮演與劉亞仁一方對立的人物角色。

最新的物料是22日釋出的官方預告，時隔一年SOLO回歸！Rapper歌手、畫家、模特、綜藝人、演員......不斷解鎖人生角色，忙碌而充實。





除此之外，還有新廣告代言、雜誌拍攝、出演《運動天才安宰賢》、打卡新西遊記X服裝品牌快閃店，還抽空去畫室。



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