「YG劳模」WINNER宋旻浩近期行程忙翻天，物料多到看不过来！

MINO宋旻浩要不考虑出一个「时间管理」教程~XD

宋旻浩近期的露脸曝光度很高，包括综艺、个人演唱会、个人专辑、电影、广告等等。 首先他在热播中的Mnet《Show Me The Money 10》担任制作人，参与歌曲的制作和表演。





然后还担任JTBC《Sing Again》第二季的评委，节目即将於12月6日播出。 本月参与多次录制，有粉丝拍到上下班图。



11月19日举办首次个人演唱会「YG PALM STAGE - 2021 MINO： MANIAC」，表演了26首歌，全程130分钟，其中包括未公开新歌。 和特别嘉宾iKON BOBBY、WINNER姜升润合作表演舞台，反过来也担任了姜升润21日个唱的表演嘉宾。











并且首次挑战演技，出演Netflix电影《首尔大作战》，以88年首尔奥运开幕式为故事背景的动作片，宋旻浩扮演与刘亚仁一方对立的人物角色。

最新的物料是22日释出的官方预告，时隔一年SOLO回归！Rapper歌手、画家、模特、综艺人、演员......不断解锁人生角色，忙碌而充实。





除此之外，还有新广告代言、杂志拍摄、出演《运动天才安宰贤》、打卡新西游记X服装品牌快闪店，还抽空去画室。



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