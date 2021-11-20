金宣虎出道回歸大螢幕作品《悲傷熱帶》將於12月10日開拍！與金剛于、高雅羅及新人姜泰柱合作

繼私生活爭論爆發後，演員金宣虎的一舉一動都是大家的話題焦點。日前由公司宣布確定將出席12月3日的電影《悲傷熱帶》的劇本閱讀，而本作品也將於12月10日投入首次拍攝。

電影《悲傷熱帶》即將開拍，也是韓國善於拍攝黑色題材的朴勳政導演的新作品，相當受到矚目，導演從創造許多名台詞與名場面的《新世界》到韓國前所未有的角色以及新動作打鬥類型的《魔女首部曲》，以及第77屆威尼斯國際電影節正式邀請的作品《樂園之夜》等，全世界熱愛電影的觀眾們都應該相當熟悉他的作品。



《悲傷熱帶》的主要演員也挑選了戲路從不受限制的金宣虎與金剛于、高雅羅以及在試鏡時擊敗了1980人脫穎而出的新人演員姜泰柱。朴勳政導演大膽啟用新面孔擔任主角，再度引發觀眾們的好奇。當然金宣虎在劇中的角色也將成為話題討論，對於導演並未更換演員而堅持由計畫中的金宣虎演出，所屬公司也在日前發出聲明表示，演員會努力準備拍攝，來報答這個演出的機會。

《悲傷熱帶》描述一位夢想成為拳擊選手的少年，有著韓國父親加上菲律賓母親的血統，為了尋找父親而回到韓國，卻成為神秘人的目標而遭受追逐。

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