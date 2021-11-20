金宣虎出道回归大萤幕作品《悲伤热带》将於12月10日开拍！与金刚于、高雅罗及新人姜泰柱合作

继私生活争论爆发后，演员金宣虎的一举一动都是大家的话题焦点。日前由公司宣布确定将出席12月3日的电影《悲伤热带》的剧本阅读，而本作品也将於12月10日投入首次拍摄。

电影《悲伤热带》即将开拍，也是韩国善於拍摄黑色题材的朴勋政导演的新作品，相当受到瞩目，导演从创造许多名台词与名场面的《新世界》到韩国前所未有的角色以及新动作打斗类型的《魔女首部曲》，以及第77届威尼斯国际电影节正式邀请的作品《乐园之夜》等，全世界热爱电影的观众们都应该相当熟悉他的作品。



《悲伤热带》的主要演员也挑选了戏路从不受限制的金宣虎与金刚于、高雅罗以及在试镜时击败了1980人脱颖而出的新人演员姜泰柱。朴勋政导演大胆启用新面孔担任主角，再度引发观众们的好奇。当然金宣虎在剧中的角色也将成为话题讨论，对於导演并未更换演员而坚持由计画中的金宣虎演出，所属公司也在日前发出声明表示，演员会努力准备拍摄，来报答这个演出的机会。

《悲伤热带》描述一位梦想成为拳击选手的少年，有著韩国父亲加上菲律宾母亲的血统，为了寻找父亲而回到韩国，却成为神秘人的目标而遭受追逐。

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