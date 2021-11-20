曾飾演池昌旭未婚妻，現在變身穿暴露內衣彈鋼琴的直播主！網友：我的眼睛都不知道往哪裡看

在「여캠」盛行的韓國，這位有顏值有身材，敢穿敢露還有才華的女直播主很難不紅呢！

「여캠」是直播圈裡的專有詞彙，如直譯的話叫「女Cam」的意思，直播主都是女生。發展至今的「여캠」們衣著暴露，言辭大膽，時不時地有一些擦邊球行為，引得無數宅男瘋狂刷禮物。據統計，韓國直播平台上最掙錢的10大直播主中一半以上都是「여캠」。想要當「여캠」，你不僅得有天使面龐魔鬼身材，還有能歌善舞，有一項拿得出手的才藝。比如這一位，就靠著穿透視性感內衣彈鋼琴爆火。



Leezy現在是「여캠」界最知名的直播主之一，在成為全職直播主之前是一名演員，最出名的角色就是在人氣韓劇《五指咒鳴曲》（又譯《五根手指》）中飾演男神池昌旭未婚妻，清純玉女形象當時吸引了很多觀眾的視線。而轉行後的Leezy開始探索出了一條獨一無二的「流量密碼」路線，那就是以暴露Look彈鋼琴。本身的才華加上一點點福利催化一下，人氣一發不可收拾。後期Leezy的裝扮也越來越博人眼球，引得有網友留言稱：「第一次看到用胸彈琴的人」、「調成靜音我也能全部看完」。



對於Leezy的風格，網友們也有話說，根本不認可她是「鋼琴直播主」，真正的鋼琴直播主應該是靠琴技一分高下，而不是靠露肉福利。當然也有Leezy的擁護者替她辯解，指出「心靈骯髒的人看什麼都是髒的」，「吐槽她的人其實都是嫉妒她吧」等。Leezy把網路上的謾罵和指責都聽在了耳裡，前段時間還開直播直接表示：「如果我好好穿衣服，我的頻道能有這麼多人關注嗎？我知道，你們也知道。我要是穿好內衣的話，點擊率能破300萬嗎？」



怎麼說呢，顏值這東西可能各有各的審美，但靠身材來吸粉一定會大大降低這個風險。原來這就是直播主的「財富密碼」。

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