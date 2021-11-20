「宋慧喬媽媽專門戶」南基愛在《現正分手中》已是第三次扮演宋慧喬的母親！

韓國著名的媽媽演員有許多位，南基愛更是愛看韓劇的大家非常熟悉的媽媽面孔，最近也在《Chimera》《衣袖紅鑲邊》都有演出，當然更在《現正分手中》飾演宋慧喬的母親，這已經是她第三度飾演宋慧喬的媽媽囉！大家是不是也都記得？





2016年KBS《太陽的後裔》

宋慧喬飾演的姜暮煙醫師，喝醉酒被劉時鎮大尉（宋仲基飾）護送回家，正當她還在發酒瘋的時候，劉時鎮突然覺得家中有人入侵，沒想到是姜醫師的媽媽來訪，見到兩人進門還特別躲起來，不過看起來她見到帥氣的準女婿人選相當滿意。



2018年tvN《男朋友》

南基愛在本片中飾演一位非常希望得到權力，甚至成為總統夫人的女子，而宋慧喬所飾演的車秀賢，因為父親的政治生涯而被迫嫁給自己並不愛的人，離婚後母親南基愛則是經常對她冷嘲熱諷，是關係非常冷冰冰的一對母女。



2021年SBS《現正分手中》

一開始正在學習烹飪，南基愛不忘幫女兒宋慧喬物色對象，看見同班貴夫人的兒子是國外留學的黃金單身漢，也希望自己女兒能夠嫁給這樣的人。而全家人一起去購買爸爸的退休西裝時，南基愛也炫耀著自己的女兒河英恩是服裝設計師，一家人感情相當不錯。



演員南基愛還曾演出《抓住幽靈》中金宣虎的母親，《Chimera》中朴海秀的母親，《天氣好的話，我會去找你》中徐康俊的母親，以及電影《不汗黨》任時完的母親等等，相信大家一定對她的演出非常有印象喔！

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