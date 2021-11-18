EXO結婚預言貼又來了：「ㅅㅎ明年2月要結婚」粉絲們看到全慌了！

讓所有行星飯們緊張、害怕的EXO結婚預言貼又來了！！

一條關於EXO成員婚訊的預言貼從粉絲交流網站火速登上了熱搜。 原貼發佈在了PANN上，PO主表示「EXO ᄉᄒ明年2月要結婚，信不信由你」，「EXO裡有兩個成員都是ᄉᄒ，不是老幺」。 成員中名字首個字母是「ᄉᄒ」有兩人，一個是SUHO，一個是世勳，PO主又提醒不是忙內，那麼就是SUHO了。



其實相關帖子在10月30日就曾經出現在網路上，但當時並沒引起過多的關注。 不知道是不是因為Chen老婆懷二胎的消息的曝光，使得相關帖子被關注到，又因為發酵得過快，直接登上了熱搜。

SUHO目前正在以社會服務要員的身份服役中，退伍時間為2022年2月13日，與PO主提到的結婚日期很接近。 粉絲們開始重視這則「預言貼」的原因是因為Chen之前也有過類似的情況。 2019年聖誕節時，NAVER貼吧上驚現「EXO Chen要結婚了嗎」的內容，當時廣大粉絲完全不相信，但一個月之後Chen就發表了結婚消息，同時還公開妻子已經懷孕。



SUHO的預言貼讓廣大粉絲很是不安，紛紛留言表示：「我之前根本不相信什麼預言貼，但經歷了Chen的事情後不得不信」、「換做是別的團我可能不相信，但EXO的話...」等。



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