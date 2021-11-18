【有片】當明星們接到「魷魚遊戲」的名片時：GD被打屁股，曹政奭不愧是未來的視帝XD

現在居然還有人不知道《魷魚遊戲》？

Netflix自製韓劇《魷魚遊戲》可謂是火遍全球，不瞞大家，小編鄰居家念幼稚園的小朋友沒看過劇集，都知道「椪糖遊戲」，可見這劇有多圈粉了。但是真的有人不知道啊，比如說，剛剛退伍成為社會人的陸星材。一家髮廊的YouTube頻道裡公開了一段模仿《魷魚遊戲》橋段的影片，店員將比賽邀請卡遞給了各位明星，並拍下了他們的反應，李政宰、鄭雨盛、曹政奭、殷志源、朱智勛、G-Dragon、BTOB等人都有出鏡，眾人反應都不同。



陸星材接到名片之後，一臉「這是什麼」的疑問表情，攝影師悄悄解釋了一下，陸星材繼續問道：「那又是什麼？」看來剛剛退伍才1個禮拜的陸星材還沒來得及「補課」。不過最後陸星材還是弄清楚了規則，堅定表示「我要參加，這可是456億啊」。



其他明星們的反應也很搞笑，尤其是GD、殷志源和曹政奭。GD和工作人員打賭誰輸了就要被打屁股，哪知最後倒霉的是自己。而殷志源直接吐槽「你們怎麼現在才來找我，我去參加的話，別人是不是都不去了？」曹政奭則配合造型師上演了一段「釋出氣體把人迷暈」戲碼，演技很是投入。



各位大明星到底會有怎樣的反應呢？ 請看這裡！！



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