EXO结婚预言贴又来了：「ㅅㅎ明年2月要结婚」粉丝们看到全慌了！

让所有行星饭们紧张、害怕的EXO结婚预言贴又来了！！

一条关於EXO成员婚讯的预言贴从粉丝交流网站火速登上了热搜。 原贴发布在了PANN上，PO主表示「EXO ᄉᄒ明年2月要结婚，信不信由你」，「EXO里有两个成员都是ᄉᄒ，不是老幺」。 成员中名字首个字母是「ᄉᄒ」有两人，一个是SUHO，一个是世勋，PO主又提醒不是忙内，那么就是SUHO了。



其实相关帖子在10月30日就曾经出现在网路上，但当时并没引起过多的关注。 不知道是不是因为Chen老婆怀二胎的消息的曝光，使得相关帖子被关注到，又因为发酵得过快，直接登上了热搜。

SUHO目前正在以社会服务要员的身份服役中，退伍时间为2022年2月13日，与PO主提到的结婚日期很接近。 粉丝们开始重视这则「预言贴」的原因是因为Chen之前也有过类似的情况。 2019年圣诞节时，NAVER贴吧上惊现「EXO Chen要结婚了吗」的内容，当时广大粉丝完全不相信，但一个月之后Chen就发表了结婚消息，同时还公开妻子已经怀孕。



SUHO的预言贴让广大粉丝很是不安，纷纷留言表示：「我之前根本不相信什么预言贴，但经历了Chen的事情后不得不信」、「换做是别的团我可能不相信，但EXO的话...」等。



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