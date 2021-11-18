遇見真正的《海岸村恰恰恰》坎離奶奶！金宣虎IG出現66歲罹癌奶奶粉絲暖心留言！

演員金宣虎自《海岸村恰恰恰》播畢當日即遭前女友惡意爆料，陷入私生活爭議事件，而原本時常透過IG分享生活的他，至今IG也停留在10月17日那一天，不過日前出現了一位以奶奶粉絲身分，留下了鼓勵金宣虎的留言。

自從金宣虎私生活爭議事件發生後，令他的演藝生涯蒙上了陰影，也陷入前所未有的低潮，許多粉絲們也希望他能夠像《海岸村恰恰恰》中的洪班長那樣，走出陰霾戰勝自己的心魔，而在劇中鼓勵洪班長的除了女朋友惠珍以外，就是最暖心最了解他的坎離奶奶（金英玉飾）。沒想到在金宣虎IG也出現了奶奶粉絲的留言，令大家驚呼「坎離奶奶真的存在」！



奶奶的留言翻譯如下：

「我也是韓國的話劇演員，在Youtube上被推播而看見了你的話劇影片，才認識了你。我被你的演技與才能所吸引，從那時開始就成了你的粉絲。或許我沒辦法理解現在的你承受了多大的痛苦，但是應該哭、發火、感受痛苦、感到丟臉吧，所有的情感都是有效的，但請不要放棄我們這麼多人所喜愛的你的演出。

一步一腳印來吧，甚至從床鋪上起身開始，在大家沒有食慾的時候，吃下一口食物已經是很有勇氣的事了。我目前已經與癌症病魔纏鬥4年，看著你演戲讓我想起自己演出話劇的時候，你是我在艱難時期開心與安慰的泉源。

我也曾經有過想放棄的時候，雖然那是最簡單的方法，但我一直尋找著必須繼續走下去的理由，對於這份回憶是好是壞，用更多的回憶與經驗填滿我的生活，想繼續活下去。人生雖然短暫，但也因為改變人生前進方向的機會真的太多，而顯得美麗。我第一次開設了IG帳號，並拜託我的孫女用Papago軟體翻譯！而這件事也會為我的人生增加許多回憶，必須繼續活下去的理由總是一直存在。



金宣虎先生，我的一生當中，看過也經歷過某些人能夠殘忍到什麼地步，並且這世界上怎麼能對好人們如此的不公平，我的人生中所發生的美好事情與我所遇見的美好人們，無法與我在世界上所經歷的壞事相提並論，直到能夠再度站起來的那時候，從讓我依靠著的這些人們身上找到力量。



不，不會過得很好，必定相當難熬，一定會有許多的批判與判斷迎面而來，但是如何能把頭抬高，證明所有的事情都是錯誤的，這個主權決定在於你。請別讓這樣的經驗奪走了大家的微笑以及笑容，花點時間讓自己更健康，變得更強，變得更聰明的人以及演員而再度回歸，直到你回到我們身邊的那一天，我們將會耐心地等待著你。

真心真意寫下，66歲的奶奶粉絲。」



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