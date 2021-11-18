【有片】当明星们接到「鱿鱼游戏」的名片时：GD被打屁股，曹政奭不愧是未来的视帝XD

现在居然还有人不知道《鱿鱼游戏》？

Netflix自制韩剧《鱿鱼游戏》可谓是火遍全球，不瞒大家，小编邻居家念幼稚园的小朋友没看过剧集，都知道「椪糖游戏」，可见这剧有多圈粉了。但是真的有人不知道啊，比如说，刚刚退伍成为社会人的陆星材。一家发廊的YouTube频道里公开了一段模仿《鱿鱼游戏》桥段的影片，店员将比赛邀请卡递给了各位明星，并拍下了他们的反应，李政宰、郑雨盛、曹政奭、殷志源、朱智勋、G-Dragon、BTOB等人都有出镜，众人反应都不同。



陆星材接到名片之后，一脸「这是什么」的疑问表情，摄影师悄悄解释了一下，陆星材继续问道：「那又是什么？」看来刚刚退伍才1个礼拜的陆星材还没来得及「补课」。不过最后陆星材还是弄清楚了规则，坚定表示「我要参加，这可是456亿啊」。



其他明星们的反应也很搞笑，尤其是GD、殷志源和曹政奭。GD和工作人员打赌谁输了就要被打屁股，哪知最后倒霉的是自己。而殷志源直接吐槽「你们怎么现在才来找我，我去参加的话，别人是不是都不去了？」曹政奭则配合造型师上演了一段「释出气体把人迷晕」戏码，演技很是投入。



各位大明星到底会有怎样的反应呢？ 请看这里！！



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