依舊是人氣王！金宣虎繼去年再度勇奪《2021年AAA》人氣賞最佳男演員！

演員金宣虎即便在10月中《海岸村恰恰恰》終演後爆發私生活爭議，讓他幾乎無法再度出現在公開場合，固定出演的綜藝節目也立即與他切割，編輯掉他所有的畫面，但隨著更多事實公開，輿論風向的反轉讓他人氣不減反升，粉絲們的支持更讓他奪得最佳男演員人氣賞。

在12月2日即將舉辦的《2021年Asia Artist Awards》頒獎典禮，事前透過網路投票所選出的人氣獎也在11月15日已截止投票，演員金宣虎獲得了「RET人氣賞」以及「U+ Idol Live人氣賞」而成為演員部門的雙冠王。也是繼去年《2020 AAA》的Emotiv表情人氣獎之後再度奪得人氣獎項。



《2021年Asia Artist Awards》在11月15日前透過日本的RET網站與韓國的U+Idol Live APP就能為自己的偶像進行投票，包含了男女團體、男女單人歌手以及男女演員等共分為六個部門，除了前兩周的免費投票每人每日一票之外，最後一週更進入付費投票階段，演員金宣虎獲得了兩個人氣獎的冠軍，證明人氣不減，依舊擁有相當多粉絲的支持。



金宣虎在日本粉絲參與投票的「RET人氣賞」中獲得了178萬7702票，得票率高達44.3％奪冠，而在「U+ Idol Live人氣賞」中也獲得了54萬2972票，占比為40.5％，獲選為最受歡迎男演員。雖然粉絲們都相當希望當日能夠見到他本人出席頒獎典禮，不過似乎機率不高。



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