韓民眾最想在《我獨自生活》裡看到的明星是BTS防彈少年團的V！神級顏值+綜藝感+和狗狗的日常太治愈了～

你最想在綜藝節目《我獨自生活》裡看到哪位明星？

《我獨自生活》是一檔明星生活觀察類綜藝節目，邀請了多名藝人展現自己生活狀態，不僅滿足了觀眾們對於明星私下面貌的好奇心，也挖掘出了明星們的生活氣，MAMAMOO華莎還靠這檔節目變成了「帶貨女王」，總之這檔節目自從開播以來收視率一向很不錯。

最近「愛豆榜單」面向網友展開了關於「你最想在《我獨自生活》裡看到哪位明星」的問卷調查，世界豆防彈少年團成員V以44.4%這一壓倒性的得票率獲得了冠軍，成為了廣大觀眾最想在節目中看到的藝人。大家選擇他的理由主要是他平時經常通過SNS和粉絲們分享寵物狗狗的日常，還有他的神仙顏值和綜藝感，全都是讓大家覺得很治癒。



雖然V沒有親自上過《我獨自生活》，但卻因為經常被嘉賓們提及而「友情亮相」。李施彥曾說旗安84是漫畫界的V，嚇得旗安84連連否認：「哥，別這樣，我會死！」 而就在前不久播出的節目中，張度妍想燙V的同款髮型，雖然最終效果很一般，但她嘴硬表示：「化好妝的話感覺會變好看。」



MBC電視台、《我獨自生活》的PD們，你們聽到廣大觀眾的呼聲了嗎？趕快安排V來參加節目呀！

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