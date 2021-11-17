依旧是人气王！金宣虎继去年再度勇夺《2021年AAA》人气赏最佳男演员！

演员金宣虎即便在10月中《海岸村恰恰恰》终演后爆发私生活争议，让他几乎无法再度出现在公开场合，固定出演的综艺节目也立即与他切割，编辑掉他所有的画面，但随著更多事实公开，舆论风向的反转让他人气不减反升，粉丝们的支持更让他夺得最佳男演员人气赏。

在12月2日即将举办的《2021年Asia Artist Awards》颁奖典礼，事前透过网路投票所选出的人气奖也在11月15日已截止投票，演员金宣虎获得了「RET人气赏」以及「U+ Idol Live人气赏」而成为演员部门的双冠王。也是继去年《2020 AAA》的Emotiv表情人气奖之后再度夺得人气奖项。



《2021年Asia Artist Awards》在11月15日前透过日本的RET网站与韩国的U+Idol Live APP就能为自己的偶像进行投票，包含了男女团体、男女单人歌手以及男女演员等共分为六个部门，除了前两周的免费投票每人每日一票之外，最后一周更进入付费投票阶段，演员金宣虎获得了两个人气奖的冠军，证明人气不减，依旧拥有相当多粉丝的支持。



金宣虎在日本粉丝参与投票的「RET人气赏」中获得了178万7702票，得票率高达44.3％夺冠，而在「U+ Idol Live人气赏」中也获得了54万2972票，占比为40.5％，获选为最受欢迎男演员。虽然粉丝们都相当希望当日能够见到他本人出席颁奖典礼，不过似乎机率不高。



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