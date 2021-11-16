李瑞鎮和羅PD「約會」被拍！這兩位的氛圍感越來越像了XD

原來李瑞鎮和羅暎錫PD是私下裡也會「約會」的關係！！

原以為兩人的關係僅限工作，沒想到私下裡也會見面。 15日進行的斗山BASE和KT WIZ棒球賽的觀眾席上，李瑞鎮和羅PD就被媒體拍到一起看比賽。 他們都穿著休閒裝，戴著黑色口罩，並排坐在一起，氛圍感超像，遠遠看去很像一對兄弟。 照片很快就在網路上傳播開來，引來廣大網友圍觀，眾人留言稱：「看來兩人很玩得來」、「哎唷，你倆是在偷偷約會嗎」、「我記得他們之前也有一起看過比賽」等。



看過羅暎錫PD綜藝節目的小夥伴們一定都認識李瑞鎮這個人吧，從《兩天一夜》到《花樣爺爺》，再到《一日三餐》、《尹食堂》，經常能看到他的身影，既是羅PD節目中的常客，也被叫做tvN勞模。李瑞鎮除了演員身份之外，被羅PD塑造出了立體的綜藝形象，名牌品味+精英男星性格+小小的少爺脾氣，讓廣大觀眾看到了含著金湯匙出生、不好好拍戲就要回去繼承龐大家業的男演員的日常面貌，狠狠地滿足了觀眾們的「窺視」心理。



而羅PD更是李瑞鎮的頭號粉絲，本命畢業於美國名校紐約大學的事情被他提及數次，觀眾們想不知道都難。 同時作為李瑞鎮的最大顏粉（顏值粉絲），但凡本命出現在鏡頭裡，哪怕是刷鍋洗碗，羅PD都要用上搖臂攝影機，清晰地拍到本命的每一吋美好。 他們的友誼是雙向奔赴的，李瑞鎮在過去的採訪中就透露過「我只出演一個PD的節目」，間接提到了羅PD。



綜藝粉們都說40歲以後的李瑞鎮完全掌控在羅暎錫手裡，繼續看50歲的他會和羅暎錫玩多久吧！前幾天就有消息傳出，李瑞鎮有望成為羅PD節目《出差十五夜》第2季的首位嘉賓。

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