李瑞镇和罗PD「约会」被拍！这两位的氛围感越来越像了XD

原来李瑞镇和罗暎锡PD是私下里也会「约会」的关系！！

原以为两人的关系仅限工作，没想到私下里也会见面。 15日进行的斗山BASE和KT WIZ棒球赛的观众席上，李瑞镇和罗PD就被媒体拍到一起看比赛。 他们都穿著休闲装，戴著黑色口罩，并排坐在一起，氛围感超像，远远看去很像一对兄弟。 照片很快就在网路上传播开来，引来广大网友围观，众人留言称：「看来两人很玩得来」、「哎唷，你俩是在偷偷约会吗」、「我记得他们之前也有一起看过比赛」等。



看过罗暎锡PD综艺节目的小伙伴们一定都认识李瑞镇这个人吧，从《两天一夜》到《花样爷爷》，再到《一日三餐》、《尹食堂》，经常能看到他的身影，既是罗PD节目中的常客，也被叫做tvN劳模。李瑞镇除了演员身份之外，被罗PD塑造出了立体的综艺形象，名牌品味+精英男星性格+小小的少爷脾气，让广大观众看到了含著金汤匙出生、不好好拍戏就要回去继承庞大家业的男演员的日常面貌，狠狠地满足了观众们的「窥视」心理。



而罗PD更是李瑞镇的头号粉丝，本命毕业於美国名校纽约大学的事情被他提及数次，观众们想不知道都难。 同时作为李瑞镇的最大颜粉（颜值粉丝），但凡本命出现在镜头里，哪怕是刷锅洗碗，罗PD都要用上摇臂摄影机，清晰地拍到本命的每一寸美好。 他们的友谊是双向奔赴的，李瑞镇在过去的采访中就透露过「我只出演一个PD的节目」，间接提到了罗PD。



综艺粉们都说40岁以后的李瑞镇完全掌控在罗暎锡手里，继续看50岁的他会和罗暎锡玩多久吧！前几天就有消息传出，李瑞镇有望成为罗PD节目《出差十五夜》第2季的首位嘉宾。

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