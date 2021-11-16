TWICE《SCIENTIST》舞蹈設計「O+T=<3」等超多細節！Lachica舞團參與編舞

TWICE新歌《SCIENTIST》手部動作細節非常多， 細看結合遠看能發現有趣編舞哦！

TWICE在12日以正規三輯《Formula of Love：O+T=<3》的主打歌《SCIENTIST》回歸，這次的專輯概念是研究愛情的科學家。 MV畫面中多次出現專輯名，專輯名中的「O」代表粉絲名ONCE，「T」代表TWICE，「<3」代表心形，公式的含義表示「ONCE和TWICE的相遇會變成愛」。





這條公式編入舞蹈之中，在MV的舞蹈片段也通過剪輯突顯，成員們一一比劃展示，依次是娜璉→O，志效→+，Mina→T，Sana→=，多賢→<，彩瑛→3，整個過程正好3秒，一氣呵成。在14日《人氣歌謠》ending環節，子瑜和娜璉也用手勢演示。





Sana在回歸採訪中，揭秘兩個point：歌詞中「License」對應比劃ID卡的動作，歌詞「Minus」的時候雙手向兩邊比劃兩下。







這次的編舞由Lachica舞者團體參與，Lachica代表成員GABEE此前在IG透露，是在忙碌的Mnet《Street Woman Fighter》拍攝期間完成的。



此次正規三輯收錄17首曲目，娜璉、志效、多賢和彩瑛參與製作，並且收錄歌中首次有Unit歌曲和粉絲頌《CANDY》，還有《The Feels》韓語版。 這次回歸進一步展現TWICE的元氣活力和成熟嫵媚。





Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞