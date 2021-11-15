歌后Adele勇闖K-POP圈，被爆將亮相《音樂銀行》！MBC：細節未定

韓國的歌迷這次太有福了！

日前，MBC官方Twitter上突然宣佈了流行樂歌壇天后Adele將通過MBC和歌迷見面消息，震驚所有網民。 有業內人士爆料Adele將於本月27日在《音樂中心》節目中表演。 MBC也澄清稱：「並不是坊間所傳地會亮相某個特定節目，具體細節還在商議中。 」



2007年出道的Adele憑藉《Hello》、《Rolling In The Deep》紅遍全球，在韓國國內也擁有大批忠實歌迷。 而本月19日歌后即將發行她的第四張正規專輯《30》，不知道此次訪韓是否是為了宣傳新專輯。

不過唱歌唱到Adele這個級別，哪怕新專輯不做任何宣傳也照樣能夠橫掃音源榜單，實體專輯秒空吧。 這次訪韓消息的爆出也震驚了韓國網民，大批網友用「？ 」留言，看來他們也看不懂為何Adele這次要勇闖K-POP圈了。



有韓媒解釋稱，這次Adele並非真正意義上的實地訪韓，而是會通過MBC播放自己在英國錄製的影片。2016年她就曾通過MBC 廣播節目《裴哲洙的音樂露營》節目公開過未公開音源，和MBC電視台算是老朋友了。

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