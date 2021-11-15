歌后Adele勇闯K-POP圈，被爆将亮相《音乐银行》！MBC：细节未定

韩国的歌迷这次太有福了！

日前，MBC官方Twitter上突然宣布了流行乐歌坛天后Adele将通过MBC和歌迷见面消息，震惊所有网民。 有业内人士爆料Adele将於本月27日在《音乐中心》节目中表演。 MBC也澄清称：「并不是坊间所传地会亮相某个特定节目，具体细节还在商议中。 」



2007年出道的Adele凭藉《Hello》、《Rolling In The Deep》红遍全球，在韩国国内也拥有大批忠实歌迷。 而本月19日歌后即将发行她的第四张正规专辑《30》，不知道此次访韩是否是为了宣传新专辑。

不过唱歌唱到Adele这个级别，哪怕新专辑不做任何宣传也照样能够横扫音源榜单，实体专辑秒空吧。 这次访韩消息的爆出也震惊了韩国网民，大批网友用「？ 」留言，看来他们也看不懂为何Adele这次要勇闯K-POP圈了。



有韩媒解释称，这次Adele并非真正意义上的实地访韩，而是会通过MBC播放自己在英国录制的影片。2016年她就曾通过MBC 广播节目《裴哲洙的音乐露营》节目公开过未公开音源，和MBC电视台算是老朋友了。

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