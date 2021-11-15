「Melody，好久不见」BTOB陆星材与任炫植同日退伍！陆星材狂发IG庆祝回归

美声男团BTOB成员中的陆星材以及任炫植，两人都在休假不归队的状态下直接於11月14日正式退伍了！尤其是陆星材实在难掩兴奋之情，不忘在SNS特别向粉丝们问候，连发许多照片让大家更感受到他的回归。

歌手兼演员的陆星材，从10月17日的休假期间就开始在SNS上传达自己的近况消息，不管是去看舞台剧演出或是与动物的合影，看起来休假生活也相当惬意，让粉丝们替他开心，也期待他赶紧归队回到BTOB。他也在11月14日透过SNS写下：「Melody（BTOB官方粉丝名）好久不见」并更新了自己的近况。

照片中陆星材还挂著粉丝们送的文字对联，上面写著：「我们星材回来了？！那我们现在没有入伍的成员了！呼」表示BTOB成员中陆星材与任炫植应该是最后退伍归队的了，接下来的团体活动可望全员到齐了。陆星材看起来多了分成熟帅气，也令人期待他之后的表现。而另一位成员炫植则是发出了封手写信，也让粉丝们知道他正式退伍了。

陆星材与任炫植所属公司CUBE娱乐也对於两位去年5月同日入伍现役陆军，而因遵守国防部的防疫规定，在最后休假结束后不返回部队直接退伍，在11月14日正式期满为退伍日。陆星材也公开了自己在美容室的照片表示，一切都即将恢复日常，所以近日就即将重启活动了吗？期待中。



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