《认识的哥哥》新成员李陈镐大胆挑战 EXO Xiumin！却因为他回呛的一句话吓到连忙向粉丝们道歉

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，小编我看到《认哥》新成员李陈镐满满的求生欲，冷静回应的 Xiumin 也太帅气了吧～！

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》上周六播出的秋季庆典中，人气偶像 EXO 成员 Xiumin 作为李寿根的朋友出演，当完兵后的他，感觉更年轻了是怎么回事～。XD



而在游戏对决中，进行了一对一的「如果游戏」，攻击方说出「如果发生什么事的话」，守备方要无条件冷静接受，才能够防守成功，若无法接受对方提出的「如果…」就算输！

《认识的哥哥》新加入的成员李陈镐（喜剧人）也不是省油的灯，只用五秒的时间就打败徐章焄，他说：「如果我在路上采到大便，可以做你的车吗？」超爱干净的徐章焄瞬间认输。



接著又自信满满的挑战 Xiumin，李陈镐率先攻击道：「（如果）有网友说我跟你长得像，心情不错吧！？」Xiumin 很冷静的快速回应：「哦～，还不错啊。」



一旁的人一直吐槽他说谎，简直不像话，李陈镐回覆说：「搜寻网路的时候意外看到，真的有人这样说～。」徐章焄大声喊说：「你疯了吧！」



接著 Xiumin 成为攻击方：「那如果…我们粉丝听到这句话，心情会好吗？」果不其然，李陈镐迅速低头道歉，直接认输！XDDDD



▼EXO 的《Growl 咆哮》音乐一出，身为成员当然要站出来跳一下～！Ending 太帅了～。



相关新闻：【影片】《认识的哥哥》美声男团2AM音乐课出题还外加高级合声，超高质量的第二节课让众人超享受



更多有趣的内容可以回看11月13日播出的这一期节目。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻