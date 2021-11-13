《Running Man向前衝》也有經典撕名牌大戰卻引眾怒！自家偶像上節目卻無法露臉，引發粉絲們不滿

如果你心愛的偶像上節目，戴著面具跑了一整集卻不能露臉，你會怎麼想呢？（第二集由10位男團偶像代表出演）

Disney+ 出品的《Running Man》衍生節目《Running Man向前衝》正式播出引發話題度，由金鍾國、HAHA、池錫辰領銜主持，各式各樣的主題與還原經典橋段成為這個外傳節目的看點，但卻在播出後，因為一個節目設計的橋段而引發粉絲們的不滿。



《Running Man向前衝》的第二集裡，節目組邀請了１０位男團偶像，他們各自代表著自己的團體，由經紀公司推選出最具綜藝感的成員，分別是．．．

N.Flying、Pentagon、THE BOYZ、ATEEZ、ONF

DAY6、VERIVERY、DKB、SF9、Golden Child



他們10人將與3位主持人對決，成功撕下HAHA和池錫辰的名牌就能公開臉孔，但如果被金鍾國撕名牌的話，就OUT被出局，也不能夠公開臉孔了。（而且不能撕金鍾國的名牌，只能防禦，想辦法避開他。）



過程雖然也很有趣，但粉絲們一想到自家偶像戴著面具辛苦跑了一整集，連最後收尾時都不能露一下臉就感到非常難過，偶像在被抓到的最後一刻都會懇求說：「前輩，我才剛回歸第一週，請讓我宣傳吧！拜託，讓我宣傳一次吧！」、「我真的很認真做的，拜託不要淘汰我，拜託了！」



許多粉絲看完後討論：「如果是我戴著面具跑了一整天，卻不能露臉一定會很難過」、「不想看到我心愛的偶像被這樣對待」、「真的覺得被欺負了」、「一想到他可以出演《Running Man》就覺得很開心，但最終不能露臉就覺得很想哭」、「懇求前輩不要淘汰自己時的場面，看了真的很難過」。

大家覺得如何呢？

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