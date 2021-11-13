人脈王又多了新朋友！SOMI公開結識aespa Giselle的過程「幾乎兩天見一次」

SOMI全昭彌身穿一襲華麗蓬鬆紅裙，做客Jaejae主持的SBS網綜《文明特急》。 兩人在車裡聽歌，跟唱aespa的新歌《Savage》，唱到Rap部份更是氣氛高漲。

SOMI順著歌曲想起朋友Giselle，Jaejae問兩人是怎麼變親近的。 此前Giselle在Bubble上傳cover《Dumb Dumb》，SOMI由此知道Giselle喜歡自己的歌。



然後SOMI自己主動聯繫：「《Dumb Dumb》舞者中有一個歐尼是aespa的編舞家，所以跟那個歐尼直接說想親近Giselle，所以馬上交換號碼了，幾乎是兩天見一次的程度，昨天也見了，今天也見，昨天還幫忙做了challenge。 」



此前Giselle和SOMI一起完成了《XOXO》的舞蹈challenge。 作為回應，近日兩人也一起完成了《Savage》challenge，Giselle還出現在SOMI的IG Story中，友誼持續升溫。



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