《Running Man向前冲》也有经典撕名牌大战却引众怒！自家偶像上节目却无法露脸，引发粉丝们不满

如果你心爱的偶像上节目，戴著面具跑了一整集却不能露脸，你会怎么想呢？（第二集由10位男团偶像代表出演）

Disney+ 出品的《Running Man》衍生节目《Running Man向前冲》正式播出引发话题度，由金钟国、HAHA、池锡辰领衔主持，各式各样的主题与还原经典桥段成为这个外传节目的看点，但却在播出后，因为一个节目设计的桥段而引发粉丝们的不满。



《Running Man向前冲》的第二集里，节目组邀请了１０位男团偶像，他们各自代表著自己的团体，由经纪公司推选出最具综艺感的成员，分别是．．．

N.Flying、Pentagon、THE BOYZ、ATEEZ、ONF

DAY6、VERIVERY、DKB、SF9、Golden Child



他们10人将与3位主持人对决，成功撕下HAHA和池锡辰的名牌就能公开脸孔，但如果被金钟国撕名牌的话，就OUT被出局，也不能够公开脸孔了。（而且不能撕金钟国的名牌，只能防御，想办法避开他。）



过程虽然也很有趣，但粉丝们一想到自家偶像戴著面具辛苦跑了一整集，连最后收尾时都不能露一下脸就感到非常难过，偶像在被抓到的最后一刻都会恳求说：「前辈，我才刚回归第一周，请让我宣传吧！拜托，让我宣传一次吧！」、「我真的很认真做的，拜托不要淘汰我，拜托了！」



许多粉丝看完后讨论：「如果是我戴著面具跑了一整天，却不能露脸一定会很难过」、「不想看到我心爱的偶像被这样对待」、「真的觉得被欺负了」、「一想到他可以出演《Running Man》就觉得很开心，但最终不能露脸就觉得很想哭」、「恳求前辈不要淘汰自己时的场面，看了真的很难过」。

大家觉得如何呢？

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