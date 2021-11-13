這太暖啦！EXO世勳為粉絲出版的書寫推薦詞，一切的開端竟是他的超萌愛犬ViVi！

天啊！偶像為粉絲寫推薦詞還是第一次聽說，這位粉絲真的追星超級成功，太令人羨慕啦！

近日韓國一家出版社貼出了獨特的書籍推薦詞，作者正是EXO成員世勳！

大家知道EXO成員世勳有一隻白色的比熊犬ViVi，圓圓的模樣非常可愛，世勳經常帶著它一起直播，還出過聯名款服裝~



其實幾年前有一位粉絲曾經以它為範本製作「ViVi咖喱」，還開了快閃餐廳吸引很多粉絲慕名前來，每每銷售一空。用米飯捏出ViVi的模樣，真的超級可愛！



這位粉絲後來開了餐廳，最近還出版了一本關於咖喱的書，令人驚喜的是世勳把書稿從頭到尾讀過之後，親自為粉絲寫了推薦詞！

「一開始聽說這本書的消息時，不由自主露出了微笑。

用ViVi咖喱能出什麼書呢？

但是讀到最後，我的想法完全改變了。

能感覺到喜歡我的店長是真誠、坦率、帶著思考寫下每一個字。

我覺得非常帥氣和了不起，同時也感到十分欣慰和自豪。

總有一天一定要帶著ViVi去吃一次ViVi咖喱。

雖然ViVi不能吃咖喱，但應該會給一個蘋果吧？

真好啊，ViVi呀。 聽說比起我更喜歡你呢。

我們快去吧。 去突然造訪吧。

萬一我不能進去，也會把車停在前面等你。 」



超級浪漫和甜蜜有沒有！據出版社介紹，這位粉絲在開餐廳之前參加過見面會，當時世勳曾對她說一定會去吃咖喱~開店之後去看演唱會的日子，店長就會在門上貼出大字：「因為偶像休息。 」XD現在出版書籍也獲得偶像的祝福，真的太完美啦！

據韓國網友透露，這家餐廳真的很好吃、經常要排長隊，雖然Menu上沒有特別寫出來，但只要出示世勳的小卡，便能獲得一份特別製作的ViVi咖喱哦！



粉絲看到世勳的推薦詞之後也激動了：「感受到世勳滿滿的溫暖心意，今年冬天不需要暖暖貼了，抱著這本書過冬就好啦~」XD

韓國網友紛紛被世勳感動：「太溫暖啦！」、「完全是成德粉絲（指追星成功）」、「超級羨慕」、「那句『突然造訪』真的太美好了~」



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