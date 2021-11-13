这太暖啦！EXO世勋为粉丝出版的书写推荐词，一切的开端竟是他的超萌爱犬ViVi！

天啊！偶像为粉丝写推荐词还是第一次听说，这位粉丝真的追星超级成功，太令人羡慕啦！

近日韩国一家出版社贴出了独特的书籍推荐词，作者正是EXO成员世勋！

大家知道EXO成员世勋有一只白色的比熊犬ViVi，圆圆的模样非常可爱，世勋经常带著它一起直播，还出过联名款服装~



其实几年前有一位粉丝曾经以它为范本制作「ViVi咖喱」，还开了快闪餐厅吸引很多粉丝慕名前来，每每销售一空。用米饭捏出ViVi的模样，真的超级可爱！



这位粉丝后来开了餐厅，最近还出版了一本关於咖喱的书，令人惊喜的是世勋把书稿从头到尾读过之后，亲自为粉丝写了推荐词！

「一开始听说这本书的消息时，不由自主露出了微笑。

用ViVi咖喱能出什么书呢？

但是读到最后，我的想法完全改变了。

能感觉到喜欢我的店长是真诚、坦率、带著思考写下每一个字。

我觉得非常帅气和了不起，同时也感到十分欣慰和自豪。

总有一天一定要带著ViVi去吃一次ViVi咖喱。

虽然ViVi不能吃咖喱，但应该会给一个苹果吧？

真好啊，ViVi呀。 听说比起我更喜欢你呢。

我们快去吧。 去突然造访吧。

万一我不能进去，也会把车停在前面等你。 」



超级浪漫和甜蜜有没有！据出版社介绍，这位粉丝在开餐厅之前参加过见面会，当时世勋曾对她说一定会去吃咖喱~开店之后去看演唱会的日子，店长就会在门上贴出大字：「因为偶像休息。 」XD现在出版书籍也获得偶像的祝福，真的太完美啦！

据韩国网友透露，这家餐厅真的很好吃、经常要排长队，虽然Menu上没有特别写出来，但只要出示世勋的小卡，便能获得一份特别制作的ViVi咖喱哦！



粉丝看到世勋的推荐词之后也激动了：「感受到世勋满满的温暖心意，今年冬天不需要暖暖贴了，抱著这本书过冬就好啦~」XD

韩国网友纷纷被世勋感动：「太温暖啦！」、「完全是成德粉丝（指追星成功）」、「超级羡慕」、「那句『突然造访』真的太美好了~」



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