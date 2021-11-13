《Running Man 向前衝》拍成《我們結婚了》原來是哈哈的主意！金鍾國還邀請《兩天一夜》成員世紀PK

原來節目大多企劃都是成員們想的，果然都是YouTuber很會創造話題～那也照提議的邀請宋仲基吧！！

韓國SBS招牌綜藝《Running Man》和全球性串流平台Disney+合作推出番外節目《Running Man 向前衝》（Outrun by Running Man），昨（12）日已公開第一集（註：韓國已公開至第二集），大致講述三位主要成員金鍾國、哈哈與池錫辰提出企劃的過程。



原來金鍾國、哈哈與池錫辰在某日《Running Man》下班後（當時李光洙還在呢，是兒童節特輯），獨自前往《Running Man》首集拍攝場所──SBS大樓樓頂。三人加上梁世燦邊吃邊聊，說大約七年前就想這樣了，想嘗試《Running Man》裡面做不到的事，例如拍成MBC《我們結婚了》，或是和同時段宿敵KBS《兩天一夜》合作。



哈哈不僅想看金鍾國和宋智孝的升級Love Line，還想看金鍾國面對岳父岳母，直接打給宋智孝詢問。金鍾國在旁狂制止，不過一點用都沒用，尾聲預告可見哈哈完成了心願，更成功敲碗吻戲(?)。



金鍾國曾想過《Running Man》可以和《兩天一夜》在愚人節特輯交換成員，不過從來沒有成真過，這次總算藉著《Running Man 向前衝》實現。預告中除了《兩天一夜》一到四季成員金鍾旼，還有第三季的Defconn登場，全員玩起各自歷久不衰的福不福與撕名牌遊戲。



《Running Man 向前衝》目前公開的片段，除了以上提及的人物，還有俞世潤、李伊庚現身，而池錫辰和哈哈說要邀請全昭旻、劉在錫與宋仲基，接下來的內容不曉得有沒有機會看見呢？

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