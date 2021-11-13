人脉王又多了新朋友！SOMI公开结识aespa Giselle的过程「几乎两天见一次」

SOMI全昭弥身穿一袭华丽蓬松红裙，做客Jaejae主持的SBS网综《文明特急》。 两人在车里听歌，跟唱aespa的新歌《Savage》，唱到Rap部份更是气氛高涨。

SOMI顺著歌曲想起朋友Giselle，Jaejae问两人是怎么变亲近的。 此前Giselle在Bubble上传cover《Dumb Dumb》，SOMI由此知道Giselle喜欢自己的歌。



然后SOMI自己主动联系：「《Dumb Dumb》舞者中有一个欧尼是aespa的编舞家，所以跟那个欧尼直接说想亲近Giselle，所以马上交换号码了，几乎是两天见一次的程度，昨天也见了，今天也见，昨天还帮忙做了challenge。 」



此前Giselle和SOMI一起完成了《XOXO》的舞蹈challenge。 作为回应，近日两人也一起完成了《Savage》challenge，Giselle还出现在SOMI的IG Story中，友谊持续升温。



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