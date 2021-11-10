相似度最高！《智異山》Weki Meki金度妍完美詮釋全智賢學生叛逆期！

女團WekiMeki出身的金度妍，自出道以來時常被稱為小全智賢，本次終於真正在電視劇《智異山》扮演學生時期的全智賢，以外型的超高相似度引發觀眾們的討論。

tvN《智異山》在上週第六集播出了徐伊江（全智賢飾）的少年時期，當時年輕的她歷經嚴重叛逆時期，被奶奶送到智異山不良青年修煉團，從不耐煩的眼神就看得出她對現況的不滿，金度妍一登場立刻吸引了觀眾們的注意，雖然看來相當反抗叛逆，但對於登山這件事情卻讓她燃起了要當第一名的勝負慾望。即使當時的一位男孩林哲京（崔賢旭飾）向她伸出援手也被她拒絕，一路上獨自走在前面成為登頂的第一名。



演出徐伊江這個自尊心超強的女孩，金度妍除了外型搶眼外，表情與動作也相當到位，高冷裝酷的樣子，在公車前更是大力拍打了林哲京的背部，讓觀眾們開始期待兩人之後再度相遇的故事。金度妍的激似外型以及自然的演技，讓觀眾們投入度相當高，更加融入劇情。

金度妍除了本次在《智異山》飾演全智賢的學生時期外，也在SBS剛剛風光播畢的《One The Woman》演出女主角李荷妮的青年時期，雖然戲份不算多，不過她的表現均獲得觀眾們的好評，可望之後還有更多新的戲劇作品。

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