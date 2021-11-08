李光洙太會搞網路輿論了XD《Running Man》金鐘國急忙澄清：我真的有穿褲子！

請大家好好看看，這真的不是下衣失蹤！！

金鐘國在《Running Man》裡終於有機會澄清這個傳聞了。 本期的節目中RM成員們一起去登山，節目組提到了10月23日金鐘國發表的新曲《想走走》，這首曲子是歌王趙容弼的經典之作，被金鐘國拿來翻唱。 作為RM的靈魂成員，即使已經「下車」也存在感極強的李光洙，遇到好兄弟發片一定要幫忙宣傳，於是李光洙就在SNS上曬了一張金鐘國的新專輯封面照，故意附上標籤#下衣失蹤。 照片中的金鐘國穿著深色上衣，下半身猛一看很像光著的兩條結實粗壯的大腿。 看到這張照片的梁世燦故意說：「你居然只穿內褲活動？？ 」池錫辰也吐槽：「還以為你穿了紙尿褲。 」



金鐘國著急解釋：「我只是穿了咖啡色的褲子而已，光洙那傢伙居然敢那樣說。 」原來金鐘國還沒有前衛時髦到真的去挑戰「下衣失蹤LOOK」，只因為他的褲子是咖啡色，而他本人的膚色也是偏深的小麥色，又有李光洙的「誤導」，難怪很多人都以為他真的沒穿褲子。

李光洙一定是覺得「山高皇帝遠」，離金鐘國那麼遠，即使惡作劇也不會被哥哥揍，看來是已經忘記了之前被金鐘國「教訓」的痛了。



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