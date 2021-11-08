豪擲3500萬發廣告只為和Jennie約飯！神秘男粉絲震驚所有人：其實我想給你更多

世界之大無奇不有，竟有人為了能和愛豆本命吃飯豪擲千金。

大家都知道女團BLACKPINK擁有火爆人氣，4名成員人手一支大牌代言，奢侈品隨便穿，各類廣告接到手軟，韓國的街頭經常能看到她們的大型看板。 不過，最近出現在YG娛樂附近的廣告看板引起了所有BLACKPINK粉絲們的關注，因為內容實在是奇葩又獨特！原來這個廣告是由一位熱情粉絲刊登，他砸下3500萬（韓幣）的廣告費，目的只有一個，那就想和Jennie約一頓飯。



這位Jennie的瘋狂粉絲是菲律賓的一名企業家，名叫Christian Albert Gaza。 看板上印著「你是我的理想型，我可以請你吃頓飯嗎，讓我成為這世界上最幸福的人。 」牌子上不僅有廣告語，還有他本人西裝革履的照片，很有相親網站的既視感，哈哈哈哈。 Christian Albert Gaza表示原本希望給Jennie更多的錢或者其他東西，但因為BLACKPINK官宣不再接受粉絲禮物，才出此下策把晚餐邀請函做成廣告貼到韓國去，只要Jennie能夠了解他的心意，3500萬根本不是事。



相關照片火速在網路上流傳開來，引來熱烈的討論，有網友留言稱：「到底是有多愛Jennie才會這樣」、「粉絲的愛也要有分寸」、「說實話我有點羨慕」等。 不過也有網友「起底」這位菲律賓男生早就已經以相似的方式約菲律賓女星喝咖啡並失敗的例子，直指他根本就是炒作，只用了3500萬就把自家企業的廣告做到了韓國，還讓其他國家BLACKPINK的粉絲們知道了他。





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