李光洙太会搞网路舆论了XD《Running Man》金钟国急忙澄清：我真的有穿裤子！

请大家好好看看，这真的不是下衣失踪！！

金钟国在《Running Man》里终於有机会澄清这个传闻了。 本期的节目中RM成员们一起去登山，节目组提到了10月23日金钟国发表的新曲《想走走》，这首曲子是歌王赵容弼的经典之作，被金钟国拿来翻唱。 作为RM的灵魂成员，即使已经「下车」也存在感极强的李光洙，遇到好兄弟发片一定要帮忙宣传，於是李光洙就在SNS上晒了一张金钟国的新专辑封面照，故意附上标签#下衣失踪。 照片中的金钟国穿著深色上衣，下半身猛一看很像光著的两条结实粗壮的大腿。 看到这张照片的梁世灿故意说：「你居然只穿内裤活动？？ 」池锡辰也吐槽：「还以为你穿了纸尿裤。 」



金钟国著急解释：「我只是穿了咖啡色的裤子而已，光洙那家伙居然敢那样说。 」原来金钟国还没有前卫时髦到真的去挑战「下衣失踪LOOK」，只因为他的裤子是咖啡色，而他本人的肤色也是偏深的小麦色，又有李光洙的「误导」，难怪很多人都以为他真的没穿裤子。

李光洙一定是觉得「山高皇帝远」，离金钟国那么远，即使恶作剧也不会被哥哥揍，看来是已经忘记了之前被金钟国「教训」的痛了。



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