Super Junior 東海繼和媽媽的自拍照後，這次是健身小卡！銀赫：「呀～這個是什麼，瘋了嗎」

Super Junior-D&E 為紀念出道10週年，2日發行首張正規專輯《COUNTDOWN》。

這張專輯蘊含以過去十年的時間為基礎，Super Junior-D&E 再次重新開始的意思。此前，東海、銀赫先各自發行新單曲，並參與音樂節目的打歌活動，接下來也期待主打歌《ZERO》的舞台！



（圖源：SM娛樂）



（圖源：SM娛樂）

相信不少粉絲購買專輯就是想要收集小卡吧！東海繼上次和媽媽的自拍照後，這次的小卡是健身、長髮，果然又引發熱烈討論，不少網友＆粉絲都表示：「希望可以抽到健身卡」、「必需擁有」、「東海真的很懂粉絲要什麼呢」、「這種小卡才值得收藏啊」、「真好看」、「祝福大家都抽到這張卡」等等。



동해 캘리포니아 러브 포카 교환 구해요ㅠㅠ



저 : 블루문 핑머

: 상탈포카 or 휠라포카 pic.twitter.com/On374wR6kN — 거래계 (@rjforPdlsepanj) November 4, 2021

在專輯開箱中，銀赫一看到健身小卡就說：「呀～這個是什麼，瘋了嗎？」東海也馬上解釋：「我為什麼會那麼喜歡運動，現在應該明白了吧！」之後東海繼續說：「其實把這個給公司，公司說『這個不太行』還了回來。」



（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）



（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

銀赫也問：「你又再次執意放了回去？」東海說：「又把身材練了練，然後再次發送過去。」銀赫還說是最差的小卡，不過...粉絲們一定都很想拿到啦 XD



（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）



（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

（封面圖源： YouTube@SUPER JUNIOR截圖、twitter@elf_mini7u7）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞