《Running Man》番外《Running Man 向前衝》確定僅3人固定！將帶來「升級版任務」

難道會玩得比《Running Man》更瘋或是更燒腦嗎

Disney+即將出品的《Running Man》衍生節目《Running Man 向前衝》，今（4）日正式宣布由《Running Man》成員金鍾國、哈哈、池錫辰作為中心，並宮開了部份企劃內容。

《Running Man 向前衝》被視為《Running Man》番外，先前就傳出形式將會改成部分成員邀請嘉賓玩遊戲，且確定不會有劉在錫，Disney+釋出的劇照也少了全昭旻。

（圖源：FB@DisneyPlusTW）

後來，有眼尖網友發現Disney+網站上提前曝光了《Running Man 向前衝》海報，海報上僅有金鍾國、哈哈與池錫辰，因此開始有人猜測《Running Man 向前衝》會以他們三位為主，劇照上的梁世燦與宋智孝僅為嘉賓。

（圖源：韓國Disney+官網截圖）

今日Disney+正式宣布了《Running Man 向前衝》模式，以金鍾國、哈哈、池錫辰作為中心，每週和不同的嘉賓一起完成「升級版任務」，因此韓語命名直譯才會是「Running Man：奔跑的人之上玩耍的人」。

（圖源：IG@disneypluskr）

（圖源：IG@disneypluskr）

（圖源：IG@disneypluskr）

《Running Man 向前衝》PD也是《Running Man》製作班底林亨澤PD，預告將展現意想不到的創意。

（封面圖源：IG@disneypluskr、FB@DisneyPlusTW）

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