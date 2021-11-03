新劇《某一天》生活型律師車勝元最新劇照公開：與平時帥氣形象大不同！

即將於11月27日首播的新電視劇《某一天》，由車勝元及金秀賢主演，而車勝元在劇中飾演一位專為雜犯辯護的律師申忠漢，而他在劇中的反轉日常生活也透過劇照公開。

《某一天》劇情描述平凡的大學生金賢洙（金秀賢飾）竟在一夕之間成為殺人嫌疑犯，以及一位不問真相就為雜犯們辯護的三流律師申忠漢（車勝元飾），兩人之間將展開何種合作，是一部僅有8集長度的作品。除了兩位主要演員的演技實力令人期待，導演也由曾擔任過《Punch》《悄悄話》《熱血祭司》等勝任各種不同題材的李明宇導演擔任，必定引發話題討論。

此外，車勝元更在劇中展現了相當特別的怪怪天才律師面貌，謹慎的樣子引發大家對劇情的好奇，公開的劇照中展現了申忠漢在工作時候相當認真的樣子，同時也有他在家中不修邊幅的邋遢模樣，為了尋找新的委託人，他不惜到醫院來接觸看來像是黑道凶神惡煞的男子，在法庭上又展現在腦中精打細算的樣子，堪稱生活型律師。

另外因為腳部的皮膚炎前來就醫的申忠漢，少了法庭上的意氣風發而是有點擔心自己的皮膚，回到家中更是用保鮮膜把腳包住，看來莫名有種喜感，手上拿著卡片不知正在斟酌著什麼線索。角色消化力十足的車勝元，同時也總是時尚的先驅，本次他將以大家從未見過的隨和形象出現在《某一天》，預計11月27日首播。

（封面圖源：IG@coupangplay）

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