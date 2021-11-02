女團Lovelyz將解散：「7年合約將於16日到期，成員各自有新的出發」僅一人續約

擁有8位成員的女團Lovelyz，與原公司Woollim娛樂簽訂為期7年的合約即將於11月16日到期，而11月1日也傳來了解體的消息，成員們都即將有各自的新出發，僅成員Baby Soul一人與原公司續約。

Woollim娛樂公司於11月1日發表官方聲明，表示公司與Lovelyz成員們的專屬合約將於11月16日到期，經過了長時間的深度討論，成員們也經過深思熟慮之後，有七位成員（智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、叡仁）決定即將準備一個嶄新的出發，而公司也將尊重各成員們的決定並給予應援。



(圖源:TVDaily)

唯一與公司續約的成員就是隊長Baby Soul，公司表示Baby Soul基於長時間與公司所累積的義氣而續約，公司也將努力協助Baby Soul。公司也表示真心感謝七年來熱愛Lovelyz的粉絲們，也希望大家給予重新出發的成員們更熱烈的支持。成員們也都各自以長長的手寫信方式向粉絲們問候，各成員內容節錄如下：



(圖源:KSD韓星網)

Baby Soul：

「大家好，我是Baby Soul李秀晶，從2014年以來7年的時間以Lovelyz活動，真心感謝大家給予厚愛…苦惱許久決定與過去10多年來一直信任我並守護我的Woollim公司合作…往後也會作為Baby Soul，新的李秀晶展現更好的面貌，也希望大家多多支持鼓勵…」

智愛：

「大家好，我是Lovelyz的智愛，每年此時通常都是很愉快地問候大家，這次卻要傳達沉重的消息，很心痛…要與近12年的Woollim公司分離，我也有種不真實感…之後也想挑戰全新的面貌，但一想到我們LOVELINUS就很傷心…但也希望大家支持我往後要走的全新道路…」



(圖源:KSD韓星網)

智秀：

「我是Lovelyz的智秀，本來只想給LOVELINUS帶來幸福的消息，也很擔心大家會不會嚇了一大跳，苦惱了很久決定與Lovelyz的7年加上練習生共9年合作的Woollim公司結束合約，但我想跟大家說，Lovelyz會一直在一起…」

美珠：「大家好，我是Lovelyz的美珠，真心感謝在7年間愛護我們支持我們Lovelyz的所有LOVELINUS…對我來說Lovelyz與LOVELINUS是不會再有的大禮物與幸運，一想到看到這些文字的LOVELINUS會難過與擔心，心裡就會很痛…雖然我們Lovelyz各自走上了新的道路，但我認為永遠是一體的！…」



Kei：「大家好，我是Lovelyz的Kei，好久沒有像這樣用手寫信給LOVELINUS了，不知道該從哪句話開始，心情很沉重…我一直認為自己遠遠的不足，對只想著努力奔跑的我來說，讓我明白了「原來我也是能夠這樣被愛著的孩子啊」…在舞台上最幸福，讓我在舞台上更加閃耀的LOVELINUS，真心感謝你們，以後也會盡全力以好的歌曲及好的舞台報答大家…」

JIN：

「給親愛的LOVELINUS，大家好，我是Lovelyz的JIN…一想到聽見這消息會失落的粉絲們，心情就很沉重，但希望大家不是透過報導而是以我的文字知道，於是鼓起勇氣寫下…今年26歲的我經過長時間的思考，終於要離開工作了10年的Woollim公司，結束Lovelyz JIN的活動而展開新的旅程…最後，過去一起哭著笑著守在彼此身邊，我最親密的朋友兼家人兼同事的Lovelyz姊妹們，真的很感謝，又感到抱歉又愛妳們…」



(圖源:KSD韓星網)

洙正：

「大家好，我是柳洙正…從練習生到Lovelyz時期活動了9年，要跟我的第一個公司Woollim分別，心情很沉重，也想對Woollim的家人們說聲感謝…真的很想對LOVELINUS說多虧了你們才堅持下來的，我們的相遇以及這些寶貴時光，一輩子都不會忘記，永遠愛你們…」

叡仁：

「珍貴的LOVELINUS大家好，我是叡仁。想起了第一次向粉絲們介紹自己的日子…經過許多思考與決心決定要與一起度過7年的Woollim公司道別了…鼓起勇氣一步步開始全新的挑戰，挑戰的開始還是想與LOVELINUS一起進行…以後Lovelyz也會站在各自的位置上與LOVELINUS在一起。」



(圖源:KSD韓星網)

(封面圖源:KSD韓星網)

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞