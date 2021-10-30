絕世好爸HAHA！寫給二兒子的信，相信你是家中的老二一定有不少共鳴！

如果你是家中的老二，那麼看完HAHA的這段話一定會很感動。 雖然這段話早在半年前就公開過，但最近再次在韓網上熱傳開來。

HAHA和妻子星一共育有三個孩子，大兒子小夢（Dream）、二兒子心兒（Soul）和小女兒阿頌（Song）。因為小夢是HAHA夫妻倆的第一個孩子，自然很受寵愛。而阿頌則是最小的妹妹，HAHA更是疼愛得不得了，之前還將女兒的照片設置成自己的手機鎖螢幕背景，絕對是女兒奴。



今年3月份的時候，HAHA在IG上寫下一長段文字，向二兒子心兒道歉，因為未能給到他足夠的關注，相信看完之後一定會讓不少在家中排行老二的人們深有感觸。HAHA表示：「我的心兒~爸爸非常喜愛的我們家老二心兒~因為當年爸爸也是第一次當爸爸，所以會關照小夢哥哥，妹妹阿頌又是老幺所以也要照顧，尤其是心兒出生的時候爸爸真的非常忙碌...都沒能陪陪我家老二~雖然很努力地生活，但心兒和爸爸相處的時候還是很陌生...爸爸在心兒的心裡變成了嚴格的爸爸，爸爸真的好傷心啊...當只剩下我們父子倆時，每次看到你想要獲得爸爸的喜歡而故意做鬼臉、哈哈大笑的樣子，爸爸就覺得非常對不起你。 心兒呀，有一件絕對不會改變的事情就是心兒就像爸爸的命一樣重要~ 爸爸真的很抱歉，爸爸一定會好好對你！我家2號！你學習不好也沒關係，希望心兒做你想做的任何事情！（要不然就學音樂吧！向爸爸報仇吧！）只要你健康就好，我家2號！真的真的很愛你！希望我們兩人快速熟絡起來 ~」



如果你也在家中也排行老二的話，對HAHA這封信有一定的體會或共鳴！HAHA在生活中捕捉到了作為老二的心兒的敏感之處，並認識到了自己的不足，也許心兒看不懂爸爸的文字，但一定會覺察到爸爸的改變！

（封面圖源：IG@quanhaha79）

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