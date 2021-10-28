「我也想幫金宣虎說句話！」《海岸村恰恰恰》工作人員公開更多鏡頭後美談

演員金宣虎自《海岸村恰恰恰》終演當日凌晨即被爆出私生活醜聞，遭前女友指控，雖然三日後他全盤承認並道歉，想不到一週後卻由媒體D社公開更多證據而逆轉情勢，爭論依舊持續，但平日與他距離最靠近的工作人員們卻紛紛公開更多鏡頭後的金宣虎。

27日在論壇上有一位自稱《海岸村恰恰恰》工作人員，先是上傳了印有劇組Logo的帽T與水壺、行動電源等相關物品，認證自己是劇組人員。他表示對事件的爆發感到遺憾，但最先想到的是「這是私生活卻弄得人盡皆知，報導一出，廣告開始切割等等，所有事情都一瀉千里來得太快了」。



(圖源:fmkorea論壇截圖)

更提到自己的工作是與演員相當近距離的，一般在拍攝期間，他其實很少與身邊的人提起演員在現場的狀態，不過他對於金宣虎演員卻是相當稱讚，也常跟周圍的人提起。在事件爆發之後，這位工作人員也接到很多好友的詢問：「你不是時常稱讚他個性好嗎？怎麼報導中跟你說的完全不一樣呢？」也質疑前女友的爆料文章中，太多疑點以及加油添醋的說法，他認為只要是在金宣虎身邊的人都非常清楚這些字句的可信度。



(圖源:Facebook@tvN drama)

他口中的金宣虎，在現場總是很尊敬其他演員，為了工作順利也都先站出來犧牲自己來配合大家，一來到現場的他一定先大聲跟工作人員們打招呼「大家好嗎！吃飯了嗎！」讓氣氛變得熱起來，雖然不知道自己能否對拍攝進行有幫助，但就是想要幫忙，即使現場又累又熱又忙碌，金宣虎總是充滿正能量，希望愉快地順利拍攝完成。



(圖源:Facebook@tvN drama)

他也反駁曾有人說金宣虎使喚自己身邊的人，或罵工作人員這一點，他認為如果這些是事實，不出幾日就會有人公開證言，不過像他這樣很正直誠實（雖不知本人的心中想法）生活了數十年，累積下來的一切應該就成為自己的一股助力。於是他在現場所見的金宣虎，被指出念錯了台詞他會低下頭鞠躬說謝謝，如果是後輩演員出了錯，他也會先跟對方說「我們一起再來一次」，原Po表示與金宣虎一起工作，真的覺得他是心地很好的人，「如果這些都是演出來的，那麼他數十年來的演出也帶給大家這樣善良的影響力，我就覺得他是真正善良的人。」所以讓他也想要站出來聲援幾句。

雖然昨日也有報導金宣虎曾在拍攝現場板起臉孔罵工作人員，但隨即透過論壇《The qoo》被其他工作人員反駁，原來是因為金宣虎發現拍攝所使用的小菜中有訂書針，所以只偷偷與身邊幾位工作人員提醒，請他們去除異物，更要提醒劇中的坎離奶奶金英玉老師注意。



(圖源:Facebook@tvN drama)

事情總是一體兩面，而對於金宣虎的相關爭議不斷，原本他乾淨俐落的全盤道歉，不多解釋的狀況下，卻引起更多人對於爆料前女友的身份以及事實真相感到好奇。

(封面圖源:Facebook@tvN drama)

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