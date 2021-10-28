《紅天機》歷經萬難的悲情主人公金裕貞&安孝燮終於迎來美滿大結局，最後一集滿滿真相小彩蛋EP.15-16

【大結局劇透】追完整整16集後，希望演員們都有很好的發展，大家表現得都很棒啊！！！PS：只有編劇請多多加油～。XDDD

SBS 熱門奇幻古裝劇《紅天機》本週迎來第15～16集大結局，眾人歷經萬難封印住魔王，當年男主父親之死的真相也浮出水面，兩位一路悲情的主人公也終於迎來幸福的美滿結局，而第16集收視率也回升，創下自身新高10.4%圓滿收官。



甦醒的王找上河覽（安孝燮 飾）道出當年真相，原來小時候的河覽被魔王附身後，殺死了自己的父親，得知真相的他也陷入深深的自責，王安慰河覽這並不是他的錯，一切都因為魔王，下定決心要做個了斷。（兩人也及時出現，救下了帛瑜畫團和天機）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

手受傷的紅天機（金裕貞 飾）最終與畫叉（畫妖）締約，但必須在當日才能執筆完成御容畫作，才能有效的封印魔王。



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

天機卻在畫作要完成之際，被魔王奪走了視力，所幸父親的靈魂出現幫助了天機，協力完成了畫作（這一幕看了好感動，哭哭～），三神奶奶也在最後一刻犧牲了自己，帶著魔王一同進入畫中被封印了起來。



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

封印儀式後河覽恢復了神智與視力，卻發現天機失明了，河覽對天機說「我會負責照顧妳一輩子的。」



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

五年後，兩人結為夫妻還生了一個兒子一河仲，而天機也恢復了視力，當年在魔王被封印後，詛咒就被解除，兩人過著幸福美滿的生活。亮明大君（孔明 飾）和帛瑜畫團的眾人也遠道而來慶祝兩人的生日。



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

尾聲，兩人回到了當初嬉戲的桃子園，重溫小時候的回憶。（導演吻戲真的都拍得好美啊～～～TAT）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

▼兩人擁吻畫面超唯美！大結局好評完美收官：



本劇小彩蛋，朱香（郭時暘 飾）穿上龍袍攻進宮中，與亮明正式對決，畫面停在了兩人對峙的場面，留下了懸念。



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

《紅天機》在最終以幸福美滿的畫面收尾，兩位悲劇的主人公在最後終於不用再被折磨，不曉得大家追完有什麼感想呢？歡迎留言跟我們分享喔！

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞