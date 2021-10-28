打卡熱門地點：《魷魚遊戲》大頭娃娃「英熙」將在首爾奧林匹克公園展出3個月！經典形象來自韓國人的童年記憶

《魷魚遊戲》中的殺人機器娃娃給所有觀眾留下了極深的印象，眼看萬聖節將近，相信這個地方也會成為新的熱門打卡地點~

本月25日，Netflix宣佈將在首爾奧林匹克公園展出劇中同款大頭娃娃「英熙」。英熙是在《魷魚遊戲》的「123木頭人」中出現，用充滿童稚的聲音念「無窮花開了」之後突然回頭，兩隻眼珠對玩家進行動作偵測、犯規者格殺勿論，完全是驚悚的代名詞，也成為這部劇的標誌形象之一。



（圖源：Netflix）

據悉展出的這隻英熙不是拍攝時實際用到的那一隻，劇中那只有7m高，這一隻則是為了本次展示二按照原樣複刻製作的，身高4m左右。展出同時還伴隨著《魷魚遊戲》OST音樂以及「無窮花開了」的語音，讓參觀者可以身臨其境地感受到劇中角色的真實感受，右滑可聽：



這隻英熙將在奧林匹克公園展示3個月，到11月中旬為止在現在的地點，隨後搬去公園內其他場地繼續展示到1月23日為止。據悉這次展示也是Netflix宣傳動作的一部份，Netflix首先提議並無償出借展品，公園方也無償提供展出場地。



其實「英熙」的形象來源於韓國80年代的教科書，就像我們熟悉的小明、小美一樣，英熙和哲秀也經常在各個課本的插圖里讀課文、算數學、做理化試驗，就像劇中其他遊戲一樣，是韓國人童年記憶的一部份。細看這隻機器娃娃，從紅色洋裝到腦後的蝴蝶結，全都和教科書插圖中的英熙一一對應。



（圖源：Youtube@rog p 截圖）

開展兩天以來已經有不少民眾前往打卡，其中就有人專門穿上綠色運動服合照，真的入戲很深XD



（封面圖源：Netflix）

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